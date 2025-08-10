A cheat sheet for all Newfoundland and Labrador events for the 2025 Canada Summer Games

With the upcoming 2025 Canada Summer Games, here is a cheat sheet of all the events scheduled for Team NL and NL athletes so you can go support our province at the games.
Please note that these are all games to determine placement, as teams/athletes playing in elimination matches and medal games have to be determined via the placement games first. Times for specific events may not be listed, most notably in Athletics, Cycling, and Swimming. This is due to the enormous number of events taking place within the sport. If you are seeking out a particular event within a specific sport (Ex: Men’s or Women’s 400m Freestyle in Swimming), the times are all listed on the official Canada Summer Games 2025 website.
Artistic Swimming (All events @ The Works Aquarena)
Tuesday, August 19:
- Solo Women’s Preliminary /Consolation Flight/Medal Flight Technical Routine – 2:40pm
Wednesday, August 20:
- Duet Women’s Preliminary/Consultation Flight/Medal Flight Technical Routine – 12:45pm
- Team Mix Preliminary/Final Technical Routine – 5:00pm
Thursday, August 21:
- Solo Women’s Preliminary Technical Routine – 12:30pm
- Duet Women’s Preliminary Free Routine – 4:00pm
Friday, August 22:
- Solo Women’s Consolation Flight Free Routine – 12:45pm
- Solo Women’s Medal Flight Free Routine – 2:00pm
- Team Mix Preliminary Acrobatic Routine – 7:30pm
Saturday, August 23:
- Duet Women’s Consolation Flight Free Routine – 12:45pm
- Duet Women’s Medal Flight Flight Free Routine – 2:00pm
Sunday, August 24:
- Final Acrobatic Routine – 12:30pm
Athletics (All events @ Fortis Canada Games Complex)
- Note: For all events listed twice, the first day is preliminary rounds, the second day it is listed is medal rounds
Tuesday, August 19: (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)
- Men’s/Women’s Wheelchair 100m
- Men’s/Women’s 100m
- Men’s/Women’s Special Olympics 100m
- Para Men’s/Women’s Ambulatory 100m
- Men’s/Women’s 400m
- Men’s/Women’s 1500m
- Men’s/Women’s Wheelchair 1500m
- Men’s/Women’s Hurdles 400m
- Men’s/Women’s 4x100m Relay
- Women’s Long Jump
- Women’s Pole Vault
- Men’s Triple Jump
- Women’s Hammer
- Women’s Javelin
- Men’s Shot Put
- Para Men’s Shot Put
- Men’s Decathlon
Wednesday, August 20: (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)
- Men’s/Women’s 200m
- Men’s/Women’s Special Olympics 200m
- Men’s/Women’s Wheelchair 400m
- Para Men’s/Women’s 400m
- Men’s/Women’s 800m
- Men’s Hurdle 110m
- Women’s Hurdle 100m
- Men’s/Women’s 3000m Steeplechase
- Men’s/Women’s 4x400m Relay
- Men’s/Women’s High Jump
- Men’s Long Jump
- Men’s Hammer
- Women’s Shot Put
- Para Women’s Shot Put
- Men’s Decathlon
Friday, August 22: (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)
- Men’s/Women’s Wheelchair 100m
- Men’s/Women’s Special Olympics 100m
- Men’s/Women’s 100m
- Para Men’s/Women’s Ambulatory 100m
- Men’s/Women’s 400m
- Men’s/Women’s 1500m
- Men’s/Women’s Hurdles 400m
- Men’s/Women’s 4x100m Relay
- Women’s High Jump
- Men’s/ Women’s Triple Jump
- Para Women’s Discus
- Men’s Javelin
- Women’s Heptathlon
Saturday, August 23 (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)
- Men’s/Women’s 200m
- Men’s/Women’s Special Olympics 200m
- Men’s/Women’s Wheelchair 400m
- Para Men’s/Women’s 400m
- Men’s/Women’s 800m
- Men’s/Women’s 5000m
- Men’s Hurdle 110m
- Women’s Hurdle 100m
- Men’s/Women’s 4x400m Relay
- Men’s High Jump
- Men’s/Women’s Long Jump
- Men’s/Women’s Discus
- Para Men’s/Women’s Discus
- Women’s Shot Put
- Women’s Hepathalon
Baseball
Sunday, August 10:
- Men’s: Manitoba vs NL – 1:00pm @ Team Gushue Sports Complex
- Men’s: Nova Scotia vs NL – 7:00pm @ St. Pats Ballpark
Monday, August 11:
- Men’s: NL vs New Brunswick – 7:00pm @ St. Pats Ballpark
- Women’s: NL vs British Columbia – 7:30pm @ St. Pats Ballpark
Tuesday, August 12:
- Men’s: NL vs Prince Edward Island – 7:00pm @ Team Gushue Sports Complex
- Women’s: Quebec vs NL – 7:00pm @ Team Gushue Sports Complex
Wednesday, August 13:
- Women’s: Ontario vs NL – 6:00pm @ St. Pats Ballpark
Thursday, August 14:
- Women’s: Alberta vs NL – 7:00pm @ Team Gushue Sports Complex
Basketball
Sunday, August 10:
- Women’s: NL vs Saskatchewan – 10:45am @ The Works Field House
- Men’s: NL vs Northern Territories – 3:15pm @ NL Sports Centre
Monday, August 11:
- Women’s: NL vs Yukon – 8:30am @ NL Sports Centre
Tuesday, August 12:
- Women’s: NL vs Manitoba – 10:45am @ The Works Field House
- Men’s: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ NL Sports Centre
- Women’s: NL vs Nunavut – 7:45pm @ The Works Field House
Wednesday, August 13:
- Men’s: NL vs Manitoba – 10:45am @ The Works Field House
Box Lacrosse
Sunday, August 10:
- Women’s: NL vs Manitoba – 5:00pm @ Paradise Double Ice Complex
Monday, August 11:
- Women’s: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex
- Women’s: NL vs New Brunswick – 8:00pm @ Paradise Double Ice Complex
Tuesday, August 12:
- Women’s: NL vs Saskatchewan – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex
Tuesday, August 19:
- Men’s: NL vs New Brunswick – 5:00pm @ Paradise Double Ice Complex
Wednesday, August 20:
- Men’s: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex
- Men’s: NL vs Manitoba – 8:00pm @ Paradise Double Ice Complex
Thursday, August 21:
- Men’s: NL vs Saskatchewan – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex
Cycling
Monday, August 11: (9:00am-1:30pm @ Team Gushue Highway)
- Men’s/Women’s: Road Cycling Individual Time Trial Highway
- Para Men’s/Women’s: Road Cycling Individual Time Trial
Wednesday, August 13: (8:00am-3:00pm @ Marine Drive)
- Men’s/Women’s: Road Cycling Road Race
- Para Men’s/Women’s: Road Cycling Road Race
Saturday, August 16:
- Men’s/Women’s: Road Cycling Criterium – 5:00pm @ Downtown St, John’s
Wednesday, August 20:
- Men’s/Women’s: Mountain Bike Cross Country – 12:00pm-2:30pm @ Pippy Park
Friday, August 22:
- Men’s/Women’s: Mountain Bike Relay – 10:00am-11:45am @ Pippy Park
Sunday, August 24:
- Men’s/Women’s: Mountain Bike Sprint
Diving (All events @ The Works Aquarena
Tuesday, August 19:
- Men’s Artistic – 6:05pm
- Women’s Artistic – 8:00pm
Wednesday, August 20:
- Men’s 1m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 7:05pm)
- Women’s 3m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 8:25pm)
Thursday, August 21:
- Women’s 1m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 7:05pm)
- Men’s 3m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 8:25pm)
Friday, August 22:
- Women’s Platform (Preliminary 9:30am – Finals 5:35pm)
Saturday, August 23:
- Men’s Platform (Preliminary 9:30am – Finals 5:35pm)
Sunday, August 24:
- Team Mix – 9:40am
Golf (All events @ Bally Haly Golf & Country Club)
Tuesday, August 19:
- Men’s Individual: Round 1 – 7:30am
- Women’s Individual: Round 1 – 8:50am
- Team Mix: Round 1 – 7:30am
Wednesday, August 20:
- Men’s Individual: Round 2 – 8:50am
- Women’s Individual: Round 2 – 7:30am
- Team Mix: Round 2 – 7:30am
Thursday, August 21:
- Men’s Individual: Round 3 – 7:30am
- Women’s Individual: Round 3 – 8:50am
- Team Mix: Round 3 – 7:30am
Friday, August 22:
- Men’s Individual: Final – 8:50am
- Women’s Individual: Final – 7:30am
- Team Mix: Final – 7:30am
Rugby Sevens
Monday, August 11:
- Women’s: NL vs British Columbia – 8:00am @ Swilers Rugby Club
- Men’s: NL vs Nova Scotia – 10:56am @ Swilers Rugby Club
- Men’s: NL vs British Columbia – 2:24pm @ Swilers Rugby Club
- Women’s: NL vs Nova Scotia – 3:52pm @ Swilers Rugby Club
- Men’s: NL vs Yukon – 6:26pm @ Swilers Rugby Club
Tuesday, August 12
- Women’s: NL vs New Brunswick – 10:00am @ Swilers Rugby Club
- Men’s: NL vs Prince Edward Island – 12:56pm @ Swilers Rugby Club
- Women’s: NL vs Alberta – 1:55pm @ Swilers Rugby Club
Sailing
Monday, August 11
- Men’s: Single Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Men’s: Double Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Double Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
Tuesday, August 12:
- Men’s: Single Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Men’s: Double Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
Wednesday, August 13:
- Men’s: Single Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Men’s: Double Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
Friday, August 15:
- Men’s: Single Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Men’s: Double Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
Saturday, August 16:
- Men’s: Single Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Men’s: Double Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
- Women’s: Single Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
Soccer
Monday, August 11:
- Men’s: NL vs Manitoba – 7:30pm @ Fortis Canada Games Complex
Tuesday, August 12:
- Men’s: NL vs Quebec – 7:30pm @ King George V Soccer Stadium
Wednesday, August 20:
- Women’s: NL vs Saskatchewan – 3:30 @ King George V Soccer Stadium
Thursday, August 21:
- Women’s: NL vs Alberta – 3:30 @ King George V Soccer Stadium
Softball
Sunday, August 10:
- Women’s: NL vs Yukon – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Monday, August 11:
- Women’s: NL vs Quebec – 6:30pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Tuesday, August 12:
- Women’s: NL vs Ontario – 1:30pm @ Caribou Memorial Softball Complex
- Women’s: NL vs New Brunswick – 6:30pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Tuesday, August 19:
- Men’s: NL vs Ontario – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
- Men’s: NL vs Quebec – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Wednesday, August 20:
- Men’s: NL vs British Columbia – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
- Men’s: NL vs Nova Scotia – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Thursday, August 21:
- Men’s: NL vs Manitoba – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
- Men’s: NL vs Saskatchewan – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Friday, August 22:
- Men’s: NL vs Alberta – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
- Men’s: NL vs New Brunswick – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
Swimming (All events @ The Works Aquarena)
Sunday, August 10: (Races start at 1:00pm)
- Para Men’s 200m(S1-5,S14) / 400m(S6-13) Freestyle
- Para Women’s 200m(S1-5,S14) / 400m(S6-13) Freestyle
- Men’s 800m Freestyle
- Women’s 1500m Freestyle
- Men’s 4 x 200m Freestyle
- Women’s 4 x 200m Freestyle
Monday, August 11: (Races start at 10:00am)
- Men’s/Women’s 50m Freestyle
- Men’s/Women’s Special Olympics 100m Freestyle
- Para Men’s/Women’s 100m Freestyle
- Men’s/Women’s 200m Backstroke
- Men’s/Women’s 50m Breaststroke
- Men’s/Women’s Special Olympics 50m Breaststroke
- Men’s/Women’s 200m IM
- Mix 4 x 100 Medley Relay
Tuesday, August 12: (Races start at 10:00am)
- Men’s/Women’s 400m Freestyle
- Men’s/Women’s 4 x 100m Freestyle Relay
- Men’s/Women’s 50m Backstroke
- Para Men’s/Women’s 50m(S1-5)/100m(S6-14) Backstroke
- Men’s/Women’s Special Olympics 100m Backstroke
- Men’s/Women’s 200m Breaststroke
- Para Men’s/Women’s 50m(S1-7)/100m(S8-14) Butterfly
- Men’s/Women’s 100m Butterfly
Wednesday, August 13: (Races start at 10:00am)
- Men’s/Women’s 200m Freestyle
- Men’s/Women’s Special Olympics 50m Backstroke
- Men’s/Women’s 100m Backstroke
- Para Men’s/Women’s 50m(SB1-3)/100m(SB4-9,11-14) Breakstroke
- Men’s/Women’s 100m Breaststroke
- Men’s/Women’s 100m Butterfly
- Men’s/Women’s 4 x 100 Medley Relay
Thursday, August 14: (Races start at 10:00am)
- Men’s/Women’s Special Olympics 50m Freestyle
- Para Men’s/Women’s 50m Freestyle
- Men’s/Women’s 100m Freestyle
- Men’s/Women’s 800m Freestyle
- Mix 4 x 100m Freestyle Relay
- Men’s/Women’s 50m Butterfly
- Para Men’s/Women’s 150m(SB1-4)/200m(SB5-9-14) IM
- Men’s/Women’s 200m IM
Friday, August 15: (Races start at 9:00am)
- Men’s/Women’s 3000m Open Water
Tennis
Monday, August 11:
- Team Mix: NL vs Northern Territories – 2:00pm @ Rogers Tennis Dome at Green Belt
Tuesday, August 12:
- Team Mix: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ Rogers Tennis Dome at Green Belt
Volleyball
Sunday, August 10:
- Women’s Beach: NL vs Northern Territories – 10:30am @ Paradise Park
- Men’s Beach: NL vs New Brunswick – 3:30pm @ Paradise Park
- Women’s Beach: NL vs Yukon – 3:30pm @ Paradise Park
Monday, August 11:
- Men’s Beach: NL vs Yukon – 10:30am @ Paradise Park
- Women’s Beach: NL vs Prince Edward Island – 1:30pm @ Paradise Park
- Men’s Beach: NL vs Nunavut – 5:00pm @ Paradise Park
Tuesday, August 12:
- Women’s Beach: NL vs Nunavut – 10:30am @ Paradise Park
- Men’s Beach: NL vs Northern Territories – 1:30pm @ Paradise Park
Tuesday, August 19:
- Women’s: NL vs Nunavut – 9:00am @ The Works Field House
- Men’s: NL vs Saskatchewan – 2:00pm @ The Works Field House
- Women’s: NL vs Northern Territories – 7:00pm @ The Works Field House
Wednesday, August 20:
- Women’s: NL vs Yukon – 11:30am @ The Works Field House
- Men’s: NL vs Quebec – 2:00pm @ The Works Field House
Thursday, August 21:
- Men’s: NL vs British Columbia – 9:00am @ The Works Field House
- Women’s: NL vs Prince Edward Island – 4:30pm @ The Works Field House
Wrestling
Thursday, August 21:
- Men’s Team: NL vs Manitoba – 9:00am @ Glacier Arena
- Women’s Team: NL vs Saskatchewan – 9:00am @ Glacier Arena
- Men’s Team: NL vs Alberta – 10:15am @ Glacier Arena
- Men’s Team: NL vs British Columbia – 11:30am @ Glacier Arena
- Women’s Team: NL vs British Columbia – 11:30am @ Glacier Arena
- Men’s Team: NL vs Northern Territories – 3:00pm @ Glacier Arena
- Women’s Team: NL vs Yukon – 4:15pm @ Glacier Arena
- Men’s Team: NL vs Nunavut – 7:45pm @ Glacier Arena
- Women’s Team: NL vs Nova Scotia – 7:45pm @ Glacier Arena
Friday, August 22:
- Men’s Team: NL vs Nova Scotia – 10:00am @ Glacier Arena
- Women’s Team: NL vs Manitoba – 2:00pm @ Glacier Arena