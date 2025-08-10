A cheat sheet for all Newfoundland and Labrador events for the 2025 Canada Summer Games

By
Joshua Williams
-
With the upcoming 2025 Canada Summer Games, here is a cheat sheet of all the events scheduled for Team NL and NL athletes so you can go support our province at the games.

Please note that these are all games to determine placement, as teams/athletes playing in elimination matches and medal games have to be determined via the placement games first. Times for specific events may not be listed, most notably in Athletics, Cycling, and Swimming. This is due to the enormous number of events taking place within the sport. If you are seeking out a particular event within a specific sport (Ex: Men’s or Women’s 400m Freestyle in Swimming), the times are all listed on the official Canada Summer Games 2025 website.

Artistic Swimming (All events @ The Works Aquarena)

080722 KatieHeykoop008
Photo taken by Katie Heykoop

Tuesday, August 19:

  • Solo Women’s Preliminary /Consolation Flight/Medal Flight Technical Routine – 2:40pm 

Wednesday, August 20:

  • Duet Women’s Preliminary/Consultation Flight/Medal Flight Technical Routine – 12:45pm 
  • Team Mix Preliminary/Final Technical Routine – 5:00pm 

Thursday, August 21:

  • Solo Women’s Preliminary Technical Routine – 12:30pm 
  • Duet Women’s Preliminary Free Routine – 4:00pm 

Friday, August 22:

  • Solo Women’s Consolation Flight Free Routine – 12:45pm
  • Solo Women’s Medal Flight Free Routine – 2:00pm 
  • Team Mix Preliminary Acrobatic Routine – 7:30pm 

Saturday, August 23:

  • Duet Women’s Consolation Flight Free Routine – 12:45pm 
  • Duet Women’s Medal Flight Flight Free Routine – 2:00pm 

Sunday, August 24:

  • Final Acrobatic Routine – 12:30pm

Athletics (All events @ Fortis Canada Games Complex)

081722 HowieAdams033
Photo taken by Howie Adams
  • Note: For all events listed twice, the first day is preliminary rounds, the second day it is listed is medal rounds

Tuesday, August 19: (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)

  • Men’s/Women’s Wheelchair 100m
  • Men’s/Women’s 100m
  • Men’s/Women’s Special Olympics 100m
  • Para Men’s/Women’s Ambulatory 100m
  • Men’s/Women’s 400m
  • Men’s/Women’s 1500m
  • Men’s/Women’s Wheelchair 1500m
  • Men’s/Women’s Hurdles 400m
  • Men’s/Women’s 4x100m Relay
  • Women’s Long Jump
  • Women’s Pole Vault
  • Men’s Triple Jump
  • Women’s Hammer
  • Women’s Javelin
  • Men’s Shot Put
  • Para Men’s Shot Put
  • Men’s Decathlon

Wednesday, August 20: (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)

  • Men’s/Women’s 200m
  • Men’s/Women’s Special Olympics 200m
  • Men’s/Women’s Wheelchair 400m
  • Para Men’s/Women’s 400m
  • Men’s/Women’s 800m
  • Men’s Hurdle 110m
  • Women’s Hurdle 100m
  • Men’s/Women’s 3000m Steeplechase
  • Men’s/Women’s 4x400m Relay
  • Men’s/Women’s High Jump
  • Men’s Long Jump
  • Men’s Hammer
  • Women’s Shot Put
  • Para Women’s Shot Put
  • Men’s Decathlon

Friday, August 22: (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)

  • Men’s/Women’s Wheelchair 100m
  • Men’s/Women’s Special Olympics 100m
  • Men’s/Women’s 100m
  • Para Men’s/Women’s Ambulatory 100m
  • Men’s/Women’s 400m
  • Men’s/Women’s 1500m
  • Men’s/Women’s Hurdles 400m
  • Men’s/Women’s 4x100m Relay
  • Women’s High Jump
  • Men’s/ Women’s Triple Jump
  • Para Women’s Discus
  • Men’s Javelin
  • Women’s Heptathlon 

Saturday, August 23 (All events listed below run from 1:00pm-8:00pm)

  • Men’s/Women’s 200m
  • Men’s/Women’s Special Olympics 200m
  • Men’s/Women’s Wheelchair 400m
  • Para Men’s/Women’s 400m
  • Men’s/Women’s 800m
  • Men’s/Women’s 5000m
  • Men’s Hurdle 110m
  • Women’s Hurdle 100m
  • Men’s/Women’s 4x400m Relay
  • Men’s High Jump
  • Men’s/Women’s Long Jump
  • Men’s/Women’s Discus
  • Para Men’s/Women’s Discus
  • Women’s Shot Put
  • Women’s Hepathalon

Baseball

080822 BrunoCampagiorni047
Photo taken by Bruno Campagiorni

Sunday, August 10:

  • Men’s: Manitoba vs NL – 1:00pm @ Team Gushue Sports Complex
  • Men’s: Nova Scotia vs NL – 7:00pm @ St. Pats Ballpark

Monday, August 11:

  • Men’s: NL vs New Brunswick – 7:00pm @ St. Pats Ballpark
  • Women’s: NL vs British Columbia – 7:30pm @ St. Pats Ballpark

Tuesday, August 12:

  • Men’s: NL vs Prince Edward Island – 7:00pm @ Team Gushue Sports Complex
  • Women’s: Quebec vs NL – 7:00pm @ Team Gushue Sports Complex

Wednesday, August 13:

  • Women’s: Ontario vs NL –  6:00pm @ St. Pats Ballpark

Thursday, August 14:

  • Women’s: Alberta vs NL – 7:00pm @ Team Gushue Sports Complex

Basketball

080922 PaulaChiasson009
Photo taken by Paula Chiasson

Sunday, August 10:

  • Women’s: NL vs Saskatchewan – 10:45am @ The Works Field House
  • Men’s: NL vs Northern Territories – 3:15pm @ NL Sports Centre

Monday, August 11:

  • Women’s: NL vs Yukon – 8:30am @ NL Sports Centre

Tuesday, August 12:

  • Women’s: NL vs Manitoba – 10:45am @ The Works Field House
  • Men’s: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ NL Sports Centre
  • Women’s: NL vs Nunavut – 7:45pm @ The Works Field House

Wednesday, August 13:

  • Men’s: NL vs Manitoba – 10:45am @ The Works Field House

Box Lacrosse

081722 PeterMethner054
Photo taken by Peter Methner

Sunday, August 10:

  • Women’s: NL vs Manitoba – 5:00pm @ Paradise Double Ice Complex

Monday, August 11:

  • Women’s: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex
  • Women’s: NL vs New Brunswick – 8:00pm @ Paradise Double Ice Complex

Tuesday, August 12:

  • Women’s: NL vs Saskatchewan – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex 

Tuesday, August 19:

  • Men’s: NL vs New Brunswick – 5:00pm @ Paradise Double Ice Complex

Wednesday, August 20:

  • Men’s: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex
  • Men’s: NL vs Manitoba – 8:00pm @ Paradise Double Ice Complex

Thursday, August 21:

  • Men’s: NL vs Saskatchewan – 2:00pm @ Paradise Double Ice Complex

Cycling

081822 BryceMKHudson010
Photo taken by Bryce MK Hudson

Monday, August 11: (9:00am-1:30pm @ Team Gushue Highway)

  • Men’s/Women’s: Road Cycling Individual Time Trial Highway
  • Para Men’s/Women’s: Road Cycling Individual Time Trial 

Wednesday, August 13: (8:00am-3:00pm @ Marine Drive)

  • Men’s/Women’s: Road Cycling Road Race
  • Para Men’s/Women’s: Road Cycling Road Race 

Saturday, August 16:

  • Men’s/Women’s: Road Cycling Criterium – 5:00pm @ Downtown St, John’s

Wednesday, August 20:

  • Men’s/Women’s: Mountain Bike Cross Country – 12:00pm-2:30pm @ Pippy Park

Friday, August 22:

  • Men’s/Women’s: Mountain Bike Relay – 10:00am-11:45am @ Pippy Park

Sunday, August 24:

  • Men’s/Women’s: Mountain Bike Sprint

Diving (All events @ The Works Aquarena

081622 MichaelMuntz005
Photo taken by Michael Muntz

Tuesday, August 19:

  • Men’s Artistic – 6:05pm
  • Women’s Artistic – 8:00pm

Wednesday, August 20:

  • Men’s 1m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 7:05pm)
  • Women’s 3m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 8:25pm)

Thursday, August 21:

  • Women’s 1m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 7:05pm)
  • Men’s 3m Springboard (Preliminary 10:00am – Finals 8:25pm)

Friday, August 22:

  • Women’s Platform (Preliminary 9:30am – Finals 5:35pm)

Saturday, August 23:

  • Men’s Platform (Preliminary 9:30am – Finals 5:35pm)

Sunday, August 24:

  • Team Mix – 9:40am

Golf (All events @ Bally Haly Golf & Country Club)

081822 JeremyKiers002
Photo taken by Jeremy Kiers

Tuesday, August 19:

  • Men’s Individual: Round 1 – 7:30am 
  • Women’s Individual: Round 1 – 8:50am 
  • Team Mix: Round 1 – 7:30am 

Wednesday, August 20:

  • Men’s Individual: Round 2 – 8:50am 
  • Women’s Individual: Round 2 – 7:30am
  • Team Mix: Round 2 – 7:30am

Thursday, August 21:

  • Men’s Individual: Round 3 – 7:30am 
  • Women’s Individual: Round 3 – 8:50am 
  • Team Mix: Round 3 – 7:30am 

Friday, August 22:

  • Men’s Individual: Final – 8:50am 
  • Women’s Individual: Final – 7:30am 
  • Team Mix: Final – 7:30am 

Rugby Sevens

080822 AnittaMartignago008
Photo taken by Anitta Martignago

Monday, August 11:

  • Women’s: NL vs British Columbia – 8:00am @ Swilers Rugby Club
  • Men’s: NL vs Nova Scotia – 10:56am @ Swilers Rugby Club
  • Men’s: NL vs British Columbia – 2:24pm @ Swilers Rugby Club
  • Women’s: NL vs Nova Scotia – 3:52pm @ Swilers Rugby Club
  • Men’s: NL vs Yukon – 6:26pm @ Swilers Rugby Club

Tuesday, August 12

  • Women’s: NL vs New Brunswick – 10:00am @ Swilers Rugby Club
  • Men’s: NL vs Prince Edward Island – 12:56pm @ Swilers Rugby Club
  • Women’s: NL vs Alberta – 1:55pm @ Swilers Rugby Club

Sailing

081722 PhilCheevers001
Photo taken by Phil Cheevers

Monday, August 11

  • Men’s: Single Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Men’s: Double Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Double Handed ILCA Race 1-2 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club

Tuesday, August 12:

  • Men’s: Single Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Men’s: Double Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 3-4 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club

Wednesday, August 13:

  • Men’s: Single Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Men’s: Double Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 5-6 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club

Friday, August 15:

  • Men’s: Single Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Men’s: Double Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 7-8 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club 

Saturday, August 16:

  • Men’s: Single Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Men’s: Double Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club
  • Women’s: Single Handed ILCA Race 9-10 – 11:00am @ Royal NL Yacht Club

Soccer

081622 PaulaChiasson014
Photo taken by Paula Chiasson

Monday, August 11:

  • Men’s: NL vs Manitoba – 7:30pm @ Fortis Canada Games Complex

Tuesday, August 12:

  • Men’s: NL vs Quebec – 7:30pm @ King George V Soccer Stadium

Wednesday, August 20:

  • Women’s: NL vs Saskatchewan – 3:30 @ King George V Soccer Stadium

Thursday, August 21:

  • Women’s: NL vs Alberta – 3:30 @ King George V Soccer Stadium

Softball

080822 JayMcNaughton018
Photo taken by Jay McNaughton

Sunday, August 10:

  • Women’s: NL vs Yukon – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Monday, August 11:

  • Women’s: NL vs Quebec – 6:30pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Tuesday, August 12:

  • Women’s: NL vs Ontario – 1:30pm @ Caribou Memorial Softball Complex
  • Women’s: NL vs New Brunswick – 6:30pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Tuesday, August 19:

  • Men’s: NL vs Ontario – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
  • Men’s: NL vs Quebec – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Wednesday, August 20:

  • Men’s: NL vs British Columbia – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
  • Men’s: NL vs Nova Scotia – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Thursday, August 21:

  • Men’s: NL vs Manitoba – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
  • Men’s: NL vs Saskatchewan – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Friday, August 22:

  • Men’s: NL vs Alberta – 12:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex
  • Men’s: NL vs New Brunswick – 7:00pm @ Caribou Memorial Softball Complex

Swimming (All events @ The Works Aquarena)

080722 KarineDumontier014
Photo taken by Karine Dumontier

Sunday, August 10: (Races start at 1:00pm)

  • Para Men’s 200m(S1-5,S14) / 400m(S6-13) Freestyle
  • Para Women’s 200m(S1-5,S14) / 400m(S6-13) Freestyle
  • Men’s 800m Freestyle
  • Women’s 1500m Freestyle
  • Men’s 4 x 200m Freestyle
  • Women’s 4 x 200m Freestyle

Monday, August 11: (Races start at 10:00am)

  • Men’s/Women’s 50m Freestyle
  • Men’s/Women’s Special Olympics 100m Freestyle
  • Para Men’s/Women’s 100m Freestyle
  • Men’s/Women’s 200m Backstroke
  • Men’s/Women’s 50m Breaststroke
  • Men’s/Women’s Special Olympics 50m Breaststroke
  • Men’s/Women’s 200m IM
  • Mix 4 x 100 Medley Relay

Tuesday, August 12: (Races start at 10:00am)

  • Men’s/Women’s 400m Freestyle
  • Men’s/Women’s 4 x 100m Freestyle Relay
  • Men’s/Women’s 50m Backstroke
  • Para Men’s/Women’s 50m(S1-5)/100m(S6-14) Backstroke
  • Men’s/Women’s Special Olympics 100m Backstroke
  • Men’s/Women’s 200m Breaststroke
  • Para Men’s/Women’s 50m(S1-7)/100m(S8-14) Butterfly
  • Men’s/Women’s 100m Butterfly

Wednesday, August 13: (Races start at 10:00am)

  • Men’s/Women’s 200m Freestyle
  • Men’s/Women’s Special Olympics 50m Backstroke
  • Men’s/Women’s 100m Backstroke
  • Para Men’s/Women’s 50m(SB1-3)/100m(SB4-9,11-14) Breakstroke
  • Men’s/Women’s 100m Breaststroke
  • Men’s/Women’s 100m Butterfly
  • Men’s/Women’s 4 x 100 Medley Relay

Thursday, August 14: (Races start at 10:00am)

  • Men’s/Women’s Special Olympics 50m Freestyle
  • Para Men’s/Women’s 50m Freestyle
  • Men’s/Women’s 100m Freestyle
  • Men’s/Women’s 800m Freestyle
  • Mix 4 x 100m Freestyle Relay
  • Men’s/Women’s 50m Butterfly
  • Para Men’s/Women’s 150m(SB1-4)/200m(SB5-9-14) IM
  • Men’s/Women’s 200m IM

Friday, August 15: (Races start at 9:00am)

  • Men’s/Women’s 3000m Open Water

Tennis

Niagara 2022 Canada Games
Photo taken by Miranda Langguth

Monday, August 11:

  • Team Mix: NL vs Northern Territories – 2:00pm @ Rogers Tennis Dome at Green Belt

Tuesday, August 12:

  • Team Mix: NL vs Prince Edward Island – 2:00pm @ Rogers Tennis Dome at Green Belt

Volleyball

081622 JeremyKiers006
Photo taken by Jeremy Kiers

Sunday, August 10:

  • Women’s Beach: NL vs Northern Territories – 10:30am @ Paradise Park
  • Men’s Beach: NL vs New Brunswick – 3:30pm @ Paradise Park
  • Women’s Beach: NL vs Yukon – 3:30pm @ Paradise Park

Monday, August 11:

  • Men’s Beach: NL vs Yukon – 10:30am @ Paradise Park
  • Women’s Beach: NL vs Prince Edward Island – 1:30pm @ Paradise Park
  • Men’s Beach: NL vs Nunavut – 5:00pm @ Paradise Park

Tuesday, August 12:

  • Women’s Beach: NL vs Nunavut – 10:30am @ Paradise Park
  • Men’s Beach: NL vs Northern Territories – 1:30pm @ Paradise Park

Tuesday, August 19:

  • Women’s: NL vs Nunavut – 9:00am @ The Works Field House
  • Men’s: NL vs Saskatchewan – 2:00pm @ The Works Field House
  • Women’s: NL vs Northern Territories – 7:00pm @ The Works Field House

Wednesday, August 20:

  • Women’s: NL vs Yukon – 11:30am @ The Works Field House
  • Men’s: NL vs Quebec – 2:00pm @ The Works Field House

Thursday, August 21:

  • Men’s: NL vs British Columbia – 9:00am @ The Works Field House
  • Women’s: NL vs Prince Edward Island – 4:30pm @ The Works Field House

Wrestling

080922 JamesRuddy023
Photo taken by James Ruddy

Thursday, August 21:

  • Men’s Team: NL vs Manitoba – 9:00am @ Glacier Arena
  • Women’s Team: NL vs Saskatchewan – 9:00am @ Glacier Arena
  • Men’s Team: NL vs Alberta – 10:15am @ Glacier Arena
  • Men’s Team: NL vs British Columbia – 11:30am @ Glacier Arena
  • Women’s Team: NL vs British Columbia – 11:30am @ Glacier Arena
  • Men’s Team: NL vs Northern Territories – 3:00pm @ Glacier Arena
  • Women’s Team: NL vs Yukon – 4:15pm @ Glacier Arena
  • Men’s Team: NL vs Nunavut – 7:45pm @ Glacier Arena
  • Women’s Team: NL vs Nova Scotia – 7:45pm @ Glacier Arena

Friday, August 22:

  • Men’s Team: NL vs Nova Scotia – 10:00am @ Glacier Arena
  • Women’s Team: NL vs Manitoba – 2:00pm @ Glacier Arena

  Joshua Williams

    Josh Williams is a Communications and Media Studies major and a Music and Culture minor here at MUN, starting in Fall of 2021. He is extremely passionate about sports and music.